Meteo, sabato uggioso, domenica sera nebbiosa: il weekend ragusano

Ragusa - Dopo un giovedì notte sereno, il weekend ragusano prosegue venerdì 11 febbraio con bel tempo e sole splendente, salvo qualche velatura in transito dalla serata. La temperatura massima diurna lungo la costa toccherà i 15°C, mentre la minima notturna nell’entroterra non scenderà sotto i 7°C. Più nuvoloso, ma senza piogge, sabato 12, specie sul litorale: la colonnina di mercurio tuttavia non subirà scossoni.

La giornata di domenica 13 comincia col cielo limpido, tuttavia dal tardo pomeriggio le previsioni indicano la formazione di banchi di nebbia che accompagneranno gran parte della provincia iblea fino a lunedì mattina: la temperatura massima raggiungerà ancora i 14°C nelle ore centrali, mentre la minima calerà fino a 4°C. Per tutto il fine settimana i venti si manterranno tra il debole e il moderato. Per ogni aggiornamento in tempo reale, rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica.