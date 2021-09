Meteo, settimana di temporali in provincia di Ragusa VIDEO

Ragusa – La giornata è cominciata uggiosa in molte città del ragusano e peggiorerà col passare delle ore, fino a portare rovesci e temporali dal primo pomeriggio su tutto il territorio. La perturbazione che nel weekend ha interessato il nord della Sicilia è calata a sud, con precipitazioni che localmente potranno essere anche di forte intensità. Ne sa qualcosa la provincia di Siracusa, dove una tromba d'aria ieri ha scoperchiato i tetti di Rosolini.

Anche nella nostra ieri sera s’è già avuta qualche avvisaglia, come vediamo nei video in coda girati nel capoluogo. Mattinate parzialmente nuvolose con nubi in progressivo aumento fino alla pioggia, nella parte centrale della giornata; quindi un rasserenamento in serata. Proseguirà così fino a venerdì 10 settembre, quando è prevista una tregua e il sole tornerà a riaffacciarsi timidamente in cielo. Le giornate peggiori domani, martedì, in cui sono attesi 36 mm di acqua, e giovedì.

Per sabato e domenica prossimi è atteso qualche altro piovasco, ma molto meno importante. Il maltempo provocherà un vistoso calo termico con le temperature massime che difficilmente supereranno i 24-25°C, specie nell’entroterra, e le minime i 17-18°C. Per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.