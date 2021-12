Meteo: sole e vento freddo sul weekend ragusano

Ragusa – Cieli coperti sul territorio ibleo, ma solo di mattina: col passare delle ore la foschia si aprirà, già dal tardo pomeriggio torneranno ovunque sereni e tali resteranno per tutto il weekend, fino ai primi giorni della prossima settimana. Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia, garantendo tempo stabile ed assolato su quasi tutta la regione. Occhio ai venti però, che soffieranno freddi e tesi nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 dicembre, per calare d’intensità lunedì.

In quelle due giornate le temperature, fino ad allora oscillanti tra 13-14°C di massima e 4-5°C di minima, scenderanno di notte fino a 2°C nell’entroterra: più lieve il calo sulla costa dove, domenica in particolare, la colonnina di mercurio non supererà comunque gli 11-12°C. Per ogni aggiornamento in tempo reale, potete consultare il servizio meteo dell’Aereonautica militare.