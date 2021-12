Meteo, sole splendente fino a Natale nel ragusano, con qualche nebbia

Ragusa - Continua a splendere il sole sulla nostra provincia, con temperature accettabili per la media del periodo, comprese tra 14°C di massima diurna lungo la costa e 6°C di minima notturna nell’entroterra. I venti tesi caleranno a moderati martedì 21 dicembre, fino a soffiare deboli da mercoledì 22 quando – per effetto combinato della loro minore intensità e dell’aumento dell’umidità nell’aria - affollerà il cielo con un po’ di nuvole, durante il giorno, e qualche banco di nebbia alla sera e nelle prime ore del mattino.

Le temperature minime scenderanno fino a 2-3°C di notte nelle aree interne, per risalire leggermente nei valori da venerdì 24, quando anche i venti riacquisteranno forza. Fino a Natale, sabato 25, il bel tempo abbraccerà comunque tutta la Sicilia. Solo domenica 26, Santo Stefano, il cielo si presenterà più velato e sarà possibile qualche rovescio in serata, ma ci sarà tempo di riaggiornarci. Nel frattempo, per ogni dettaglio, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.