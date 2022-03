Meteo, spunta il sole ma resta il freddo: la settimana ragusana

Ragusa – Già da ieri pomeriggio il tempo è andato migliorando e da questa mattina il sole tornerà a splendere in provincia di Ragusa per tutta la settimana. Durante il giorno transiteranno in cielo dei banchi di nuvole e nelle ore serali, specie sul litorale, sarà possibile un po’ di foschia ma fino a sabato prossimo non ci saranno piogge, neanche di breve durata e intensità.

Le temperature, però, resteranno basse: oggi la massima diurna non supererà i 12°C, mentre la minima notturna nell’entroterra piomberà fino a 1 °C. Nelle prossime giornate entrambi i valori tenderanno a un leggero rialzo termico, ma guadagneranno al massimo un paio di gradi. Nel corso della settimana i venti soffieranno deboli nelle aree interne e moderati sulla costa, mentre mari caleranno progressivamente da molto a poco mossi. Per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.