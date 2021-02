Meteo, temperatura con picchi di 22 gradi a Ragusa

Ragusa - Nei prossimi giorni la presenza sempre più ingombrante e incisiva dell'anticiclone a matrice sub-tropicale, causerà un'escalation delle temperature che su alcune regioni toccheranno picchi di 22 gradi. Arriverà la primavera, ma sarà un fuoco di paglia. Il sito www.iLMeteo.it segnala che su gran parte delle città italiane i valori massimi stanno per raggiungere valori sopra la media del periodo di quasi 12 gradi. Come detto le temperature saliranno fino a raggiungere punte di 22 gradi nelle valli del Trentino, sulla Toscana (come a Firenze, Prato, Pistoia) e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Sul resto delle regioni i valori sfioreranno i 20 gradi, soltanto dove ci sarà la nebbia o dove il cielo si presenterà più nuvoloso i valori non supereranno i 10-12 gradi (come a Venezia e Trieste ad esempio). Tra l'altro la nebbia comincerà a scomparire dalla giornata di mercoledì. Facendo una rapida carrellata delle principali città, a partire da mercoledì raggiungeranno i 18-19°C Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli, fino a 17 gradi sulle città adriatiche come Ancona, Pescara, Bari, ma anche in Alto Adige come a Bolzano e oltre i 20 a Trento, Firenze, Ragusa, Sanluri. I valori termici però saranno miti anche in montagna, basti pensare che a Cortina d'Ampezzo e a San Martino di Castrozza si potranno raggiungere 12-14 gradi.

Questo clima primaverile però sarà soltanto un fuoco di paglia in quanto già nel corso del weekend giungeranno dai Balcani masse d'aria più fresche che faranno calare le temperature di 5-7 gradi riportando i valori nella media del periodo.