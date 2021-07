Meteo, tregua caldo a sorpresa nel weekend ragusano

Ragusa - Punte di 38-39° ancora solo per venerdì, nelle aree non interne ma anche costiere della provincia iblea, ma da sabato massime e minime scenderanno assestandosi rispettivamente poco sopra i 30 e 20°C. E così almeno fino a lunedì incluso, poi da martedì è atteso un nuovo rialzo dei valori medi ma ci sarà tempo di riaggiornarci. Di seguito le previsioni meteo in dettaglio per il fine settimana.

Venerdì 9. Clima caldo, sole battente e cielo terso per tutte e 24 le ore I venti moderati al mattino e tesi al pomeriggio.

Sabato 10. Altra giornata soleggiata e senza nubi. La temperatura massima registrata sarà di 31°C e la minima di 23 ma, nonostante il calo, l'afa sarà ancora intensa sui litorali come nell'entroterra.

Domenica 11. Cala anche l’umidità e il caldo percepito sarà dunque quello effettivo, ancora compreso tra 31 e 23°C. Comparirà perfino qualche nuvoletta in cielo: sarà la giornata migliore del weekend.