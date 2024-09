Meteo, una bolla di calore scalderà l’inizio di ottobre

Roma - Arriva la tarda estate.

L’autunno precoce dell’ultima settimana, con temperatura in netto calo, potrebbe presto lasciare spazio a una tarda estate. Nel weekend la pressione tornerà ad aumentare e proverà ad affacciarsi timidamente l’anticiclone africano. Ci sarà tempo più stabile e soprattutto un rialzo termico rispetto agli ultimi giorni. Questo ritorno dell’anticiclone potrebbe durare poco e lasciare spazio ad un nuovo affondo ciclonico verso il 25 settembre. In base alle proiezioni dei centri meteo a lungo termine, una rimonta anticiclonica più decisa, con aria più calda verso il Mediterraneo, è attesa a fine mese, quando le correnti atlantiche torneranno ad affondare sull’Atlantico.

Oggi però sono in arrivo temporali e forti venti con allerta gialla in 10 regioni. «Una vasta perturbazione, attualmente centrata sull'area balcanica, determinerà un graduale inasprimento delle condizioni di maltempo sul nostro Paese, con precipitazioni sparse sul territorio, specie settori adriatici, più diffuse e persistenti su Emilia-Romagna e Marche. Inoltre, la formazione di un'area di bassa pressione sul basso Tirreno genererà una intensificazione dei venti nord-orientali sui settori adriatici centro-settentrionali», sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa che, sulla base delle previsioni disponibili, d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L'avviso prevede precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna e Marche, dalla mattinata, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo e Molise, specie settori costieri, e su Campania, Puglia e Basilicata. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Oggi allerta gialla su parte di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, sugli interi territori di Molise, Basilicata e Puglia, su parte di Campania e Sardegna.