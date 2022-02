Meteo, vento freddo sul weekend ragusano, domenica incerta

Ragusa - Sarà un weekend sostanzialmente all’insegna del sole sulla provincia di Ragusa, ma non mancheranno dei passaggi di nuvole ad oscurarlo, durante le ore centrali delle prossime giornate, che si diraderanno in serata. Fino a sabato cieli in prevalenza sereni, con transito di velature dal pomeriggio: nonostante le ampie schiarite alternate alle nubi, le temperature andranno però progressivamente calando, di pari passo con l’aumentare dei venti.

Dai 17°C di massima diurna di oggi la colonnina di mercurio scenderà a 13°C domenica, perdendo quasi un grado al giorno. Più stabili le minime, che resteranno attorno ai 6-7°C. Così i venti, che da moderati arriveranno gradualmente a soffiare forte domenica, quando potrebbe verificarsi anche qualche debole e breve rovescio a livello locale. Poco mossi i mari. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.