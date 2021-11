Meteo, via la pioggia, arriva il freddo: la settimana nel ragusano

Ragusa – Ultime deboli piogge oggi in provincia, in rapido assorbimento già dalla sera: da martedì sul territorio splenderà il sole e – a parte la giornata di venerdì 3 dicembre, che sarà un po’ più nuvolosa – il cielo resterà sereno almeno fino all’inizio della nuova settimana. La circolazione depressionaria si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca.

L’allerta principale in questi giorni è il vento, che soffierà forte fino a giovedì, per calare gradualmente a teso e tornare moderato solo da lunedì prossimo. Di conseguenza occhio ai mari, mossi o agitati per tutti i prossimi 7 giorni. Farà anche freddo: nelle aree interne le temperature minime notturne scenderanno fino a 4-5°C; ma anche di giorno, lungo la costa, le massime non supereranno i 14-15°C. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.