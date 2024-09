Meteo, viene l'autunno

Caldo sì, ma non a lungo. L'anticiclone in rinforzo ed espansione verso l'Italia favorirà, ancora per qualche giorno, condizioni meteo più stabili. La prima parte del weekend, spiega 3B Meteo, sarà caratterizzata quindi dalla presenza dell'alta pressione, garanzia di tempo in prevalenza stabile sabato sull'Italia e abbastanza soleggiato. Non mancherà tuttavia qualche disturbo a carattere locale, per la formazione di annuvolamenti nel pomeriggio sulle Alpi occidentali e sulle zone interne del Centro-Sud Italia, associati a locali brevi piovaschi che tenderanno comunque ad esaurirsi in serata.

In particolare questi saranno più probabili sulle Alpi piemontesi e lombarde, sulla dorsale tosco-emiliana, su quella laziale-abruzzese, sulle zone interne di Calabria, Puglia e Sicilia ionica, comunque di debole intensità e in esaurimento in serata. Le temperature non subiranno variazioni particolari, se non locali lievi aumenti al Centro-Sud. Attese massime sui 23/24°C in Val Padana, 23/25°C sulle regioni centrali, 24/26°C al Sud con locali punte superiori sulle isole maggiori.

Domenica la pressione tornerà gradualmente ad indebolirsi per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica che determinerà un peggioramento sin dal mattino sulle isole maggiori, con piogge ed anche alcuni temporali in Sardegna. Nel corso della giornata il peggioramento si estenderà al Nordovest e alla Calabria, seppur con piogge di debole intensità, mentre a fine giornata i primi fenomeni potranno raggiungere le coste tirreniche. Sul resto d'Italia invece la giornata di domenica si manterrà stabile e prevalentemente soleggiata. Temperature massime in calo al Nordovest e in Sardegna, non subiranno variazioni di rilievi sul resto d'Italia. Nella giornata di lunedì il fronte distribuirà piogge e rovesci al Nord in marcia da ovest ad est, anche temporaleschi, e contemporaneamente interesserà le regioni centrali con fenomeni in marcia dal versante tirrenico a quello adriatico. I suoi effetti diverranno via via più blandi procedendo verso sud, con qualche pioggia più probabile sul basso versante tirrenico. Le temperature subiranno una diminuzione al Nord, con valori diurni anche inferiori a 20°C sul settore occidentale.

L'abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico, pilotato da una vasta circolazione di bassa pressione tra le isole britanniche e la Scandinavia, dovrebbe facilitare infatti il passaggio di nuovi impulsi instabili tra giovedì e venerdì sull'Europa centrale, con possibile coinvolgimento anche delle nostre regioni settentrionali e parte di quelle tirreniche.