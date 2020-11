Meteo, weekend bagnato a Ragusa: in arrivo vento e pioggia

Ultima giornata di tempo accettabile oggi a Ragusa e su gran parte della Sicilia, prima di un fine settimana all’insegna di vento e pioggia e un calo termico di circa tre gradi nelle massime e nelle minime. Da lunedì però torna il sole. Le previsioni in dettaglio nella nostra provincia.

Venerdì. A Ragusa oggi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste precipitazioni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14.4°C, la minima di 6.6°C, lo zero termico si attesterà a 2758m. I venti saranno moderati e proverranno da Est.

Sabato. Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 12.2mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 14.8°C, la minima di 8.6°C, lo zero termico si attesterà a 2725m. I venti saranno molto forti e proverranno da Sudest.

Domenica. Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 7.9mm di pioggia. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 14.4°C, la minima di 7.8°C, lo zero termico si attesterà a 2176m. I venti saranno moderati e proverranno da Ovest.