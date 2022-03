Meteo, weekend così così: sabato brutto, domenica meglio

Ragusa – Più sole che nuvole in questo venerdì 4 marzo, qualche nube in più invece sabato, che nel pomeriggio potrebbe portare anche ad alcuni deboli e isolati piovaschi locali. Il tempo si ristabilirà tuttavia in serata, regalandoci una domenica con cielo per lo più sereno. Oggi e domani le temperature massime lungo la costa raggiungeranno i 17°C, mentre le minime notturne nell’entroterra si aggireranno introno ai 7°C.

Da domenica è atteso però, su tutta la Sicilia, un brusco calo termico della colonnina di mercurio che, nel ragusano, porterà i valori massimi e minimi rispettivamente sui 14°C e 2°C. Durante questo primo weekend marzolino i venti saranno moderati e i mari mossi. Per ogni aggiornamento vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.