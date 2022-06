Meteo, weekend di fuoco nel ragusano: sabato massime vicino a 40°C

Ragusa – Provincia di Ragusa verso un altro weekend bollente: il termometro calerà leggermente dai quasi 40°C toccati ieri, ma il caldo resterà intenso: le temperature minime non scenderanno mai sotto i 25°C, neanche di notte; e le massime non registreranno valori mai valori inferiori ai 34-35°C, con un picco di 39°C previsto nella giornata di sabato 2 luglio.

L’allerta afa, insomma, resterà costante per tutto il fine settimana anche a causa dei venti, che soffieranno sempre moderati: solo sulla costa – a partire da sabato – rinforzeranno a tesi, senza tuttavia alleviare il calore. Poco mossi i mari nel Canale di Sicilia. I cieli sgombri da nubi, senza neanche delle lievi velature in transito, e soprattutto la persistente assenza di piogge è destinata ad acuire la crisi idrica che soffrono alcune zone del territorio ibleo e ad alimentare il rischio di incendi. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.