Meteo, weekend di fuoco nel Ragusano: temperatura massima fissa a 40°

Ragusa – Luglio chiude come aveva cominciato, con una botta di caldo asfissiante, e agosto comincia nella stessa maniera: nei prossimi giorni le temperature massime registrate sulla nostra provincia non scenderanno mai sotto i 40°C, così come le minime sotto i 30°C. E’ l’effetto dell'alta pressione nord africana, che continua a inglobare la Sicilia.

Sul territorio ibleo, da oggi e fino alla prossima settimana sono attese una serie di giornate-fotocopia: bel tempo con sole splendente, cieli sgombri da nuvole e venti sempre moderati ad eccezione di domani, venerdì, quando è previsto un rinforzo a tesi.

Da domenica 1 in particolare, e nei primi giorni di agosto, la colonnina di mercurio supererà di qualche grado il tetto dei 40°C di massima e, con l’umidità, aumenterà la sensazione di afa specie al pomeriggio. I consigli già li conoscete: bere molta acqua, evitare di esporsi nelle ore più calde e tuffarsi appena possibile al mare o in piscina. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.