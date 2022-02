Meteo, weekend primaverile sul ragusano: domenica quasi 20°C

Ragusa – Bel tempo con sole splendente oggi e domani sulla provincia iblea, ma già in nottata il tempo si era ristabilito dalla debole perturbazione di mercoledì pomeriggio, prevista dal nostro ultimo bollettino meteo, ma che ha riguardato più che altro il siracusano. Questo giovedì le temperature minime notturne scenderanno ancora fino a 6°C, ma già da venerdì guadagneranno 2-3 gradi. Le massime, invece, si aggireranno attorno ai 17°C, e domenica potrebbero arrivare a sfiorare i 20.

Da sabato qualche nuvola tornerà a far capolino in cielo, mentre domenica sarà interessata dalla formazione di qualche banco di foschia a partire dal pomeriggio, tuttavia nel complesso saranno altre due giornate gradevoli per la stagione. Nel weekend i venti soffieranno costantemente moderati e i mari, nel Canale di Sicilia, varieranno tra il poco e il molto mosso. Per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.