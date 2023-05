Michael Douglas red carpet con Catherine Zeta Jones e la figlia Carys

Il primo giorno del Festival di Cannes 2023, non ha segnato solo il ritorno sul grande schermo di Johnny Depp con la pellicola Jeanne du Barry, ma anche celebrato Michael Douglas, il quale poco prima di ricevere La Palma D’Oro alla carriera (da Uma Thurman) ha sfilato sul red carpet insieme alla moglie Catherine Zeta-Jones e alla figlia Carys Zeta Douglas.



Il red carpet inaugurale del Festival di Cannes condotto dalla madrina Chiara Mastroianni, è stato un susseguirsi di sorprese: sul tappeto rosso della prima serata hanno sfilato le royal monegasche, Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi, una scintillante Naomi Campbell e l'attrice Helen Mirren coi capelli blu, come una Maria Antonietta punk. Ma il premio per la passerella più "romantica" va a Catherine Zeta-Jones, che è arrivata insieme al marito Michael Douglas e alla figlia Carys, elegante e sensuale come la madre

La bellezza della 20enne, un'aspirante musicista che utilizza lo pseudonimo CZD su Instagram, ha attirato l’interesse dei fotografi presenti sulla Croisette, i quali hanno riempito di attenzioni la figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, tanto che in molti hanno già iniziato a ipotizzare un suo futuro nel cinema.

L’attore 78enne di Basic Instinct e la compagna 53enne (nel cast della serie tv Mercoledì nel ruolo di Morticia Addams) sono sposati da 23 anni e dalla loro unione non è nata solo la secondogenita Carys ma anche il 22enne Dylan Douglas, il quale ha però deciso di non andare a Cannes e saltare così il premio alla carriera del padre, che oltre ai due figli avuti da Catherine Zeta-Jones, è anche papà di Cameron (nato dal precedente matrimonio con Diandra Luker).

Durante il Festival di Cannes 2023, che si concluderà sabato 27 maggio, è stato anche proiettato il documentario Michael Douglas, The Prodigal Son, dove viene raccontata la vita del 78enne e le avversità che ha dovuto affrontare la star di Hollywood per costruirsi una carriera di successo che non fosse all'ombra di suo padre, il leggendario attore Kirk Douglas.