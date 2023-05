Michela Murgia annuncia la malattia e le nozze. Sposerà un attore

Roma - "Sposo un uomo, ma poteva anche essere una donna", ha detto Michela Murgia annunciando di avere un tumore al quarto stadio in un'intervista al Corriere della Sera. Parlando di come ha deciso di affrontare i mesi che ha di fronte, ha spiegato che "nel prenderci cura gli uni degli altri non abbiamo mai fatto questione di genere". Per questo ha comprato una casa con 10 posti letto "dove stare tutti insieme" io e "la mia queer family" cioè "un nucleo familiare atipico, in cui le relazioni contano più dei ruoli". Essendo però necessario avere una persona che legalmente possa prendere delle decisioni, la scrittrice ha deciso di sposare Lorenzo Terenzi, una delle persone che fanno parte della sua comunità.

Attore, musicista, autore e regista Lorenzo Terenzi ha 35 anni, toscano, è nato a Firenze nel 1988 e si è diplomato al Teatro stabile di Genova. Ha lavorato molto in teatro e anche nel cinema. Terenzi è stato assistente alla regia di Veronica Cruciani in Quasi grazia, spettacolo di Marcello Fois con Michela Murgia nel ruolo di Grazia Deledda messo in scena nel 2017. Con Gabriele Lavia ha recitato ne I giganti della montagna, Il sogno di un uomo ridicolo, L'uomo con un fiore in bocca, Sei personaggi in cerca d’autore e Vita di Galileo. È nel cast del film di Silvio Soldini Il colore nascosto delle cose e Ho bisogno di te di Manuel Zicarelli.