Michela Murgia posta la foto col futuro marito

Roma - Michela Murgia, dopo aver annunciato di avere un tumore al quarto stadio, si è rasata i capelli ed ha mostrato il video sul proprio profilo Instagram. «Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di “Tre ciotole”. Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?», ha scritto sui social, postando il filmato. A fianco a lei il compagno Lorenzo Terenzi.

Lorenzo Terenzi è un attore, toscano 35enne, diplomato al Teatro Stabile di Genova. Al cinema è stato diretto tra gli altri da Silvio Soldini, nel suo Il colore nascosto delle cose (2016), e da Roberta Torre in Mi fannomale i capelli (2022), in cui ha condiviso lo schermo con Filippo Timi e Alba Rohrwacher. Attivo a teatro dal 2011, nella duplice veste di attore e regista, ha lavorato con Gabriele Lavia, Marco Baliani e Federico Tiezzi e tanti altri, portando sul palcoscenico un ricco repertorio, da Shakespeare a Pirandello, da Machiavelli a Brecht, da Wilde a Dostoevskij. Nel 2017 è stato assistente alla regia di Veronica Cruciani nello spettacolo di Marcello Fois Quasi Grazia, in cui Murgia era protagonista nei panni della scrittrice premio Nobel Grazia Deledda.

«Sposo un uomo, ma poteva anche essere una donna». Ha detto Michela Murgia nella lunga intervista in cui ha confessato al Corriere della Sera di avere un male incurabile, un carcinoma renale al quarto stadio, e alcuni mesi di vita davanti a sè. Parlando di come ha deciso di affrontare i mesi che ha di fronte, ha spiegato che «nel prenderci cura gli uni degli altri non abbiamo mai fatto questione di genere». Per questo ha comprato una casa con 10 posti letto «dove stare tutti insieme» io e «la mia queer family» cioè «un nucleo familiare atipico, in cui le relazioni contano più dei ruoli». Essendo però necessario avere una persona che legalmente possa prendere delle decisioni, la scrittrice ha deciso di sposare Lorenzo Terenzi, una delle persone che fanno parte della sua comunità. «Hai bisogno di tempo per abituare te stessa e le persone a te vicine al transito. Un tempo per pensare come salutare chi ami, e come vorresti che ti salutasse»: un tempo, ha spiegato Murgia nell'intervista a Aldo Cazzullo, che trascorrerà nella casa con 10 posti letto che ha acquistato per essere circondata dalla sua «queer family», la sua speciale famiglia fuori dall'ordinario "in cui le relazioni contano più dei ruoli. Parole come compagno, figlio, fratello non bastano a spiegarla". «Lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni - ha aggiunto la scrittrice - ma non mi sto sposando solo per consentire a una persona di decidere per me. Amo e sono amata, i ruoli sono maschere che si assumono quando servono».