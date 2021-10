Michelangelo Giansiracusa sindaco di Ferla per la terza volta

Ferla - Strana competizione elettorale a Ferla, nel siracusano, dove il due volte sindaco Michelangelo Giansiracusa non aveva alcun avversario se non l'astensionismo. E Michelangelo è stato eletto per la terza volta. Alle 22 di domenica su 2.456 elettori avevano votato in 1.253, percentuale pari al 51,02%.

Superato il quorum, per la prima volta in Sicilia un sindaco arriva al suo terzo mandato consecutivo. Una recente modifica alla legge elettorate consente infatti tale possibilità per i sindaci dei comuni fino a 5 mila abitanti.