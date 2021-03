Mick Jagger a Scicli

Scicli - La visita, in incognito, e con tanto di scorta, risale al 27 gennaio scorso. Mick Jagger (Dartford, 26 luglio 1943), frontman dei Rolling Stones, è stato a Scicli dopo pranzo per una passeggiata in via Francesco Mormina Penna.

Il musicista di fama mondiale è stato a pranzo da amici, in campagna, e dopo ha voluto visitare il centro storico della città barocca perchè grande fan (chi lo avrebbe mai detto!) del serial televisivo "Il Commissario Montabano". Mascherato da cappellino, mascherina e occhiali da sole, è rimasto solo 40 minuti, in compagnia di un ragazzo, discendente di una famiglia nobiliare di Noto, che da circa otto mesi ospita nella residenza di campagna il cantante, di una donna che ha fatto da traduttrice, e dei bodyguard che notte e giorno vegliano sulla sua incolumità.

La giornata uggiosa e il momento scelto per la visita, le tre del pomeriggio, gli hanno consentito di respirare l'aria del centro storico in piena solitudine.