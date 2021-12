Microsoft dynamics 365: come migliorare la propria impresa

La produttività è oggi un tema centrale per le aziende, avere strumenti all’avanguardia per far si che la produttività cresca è fondamentale. Tuttavia sono tantissime le aziende che si affidano a strumenti e metodologie che non sono al passo con i tempi e non seguono quelle che sono le ultime tecnologie per la gestione aziendale. Ormai la rete offre degli strumenti che sono divenuti imprescindibili, in particolare Microsoft che con la sua piattaforma dynamics 365 ha rivoluzionato il mondo della gestione aziendale. Grazie a questa piattaforma è possibile avere una gestione unificata del proprio business, grazie all’unione in un solo strumento delle tecnologie microsoft maggiormente all’avanguardia come ad esempio i servizi legati al cloud azure, office 365 e gli strumenti Microsoft CRM Dynamics. Con una simile visione unificata si può ottenere un miglioramento della gestione aziendale, in quanto tutti gli strumenti sono gestiti nella medesima piattaforma e di conseguenza vengono ottimizzati sia i tempi che la semplicità di utilizzo.

Vediamo insieme quale dettaglio in più sulla piattaforma di microsoft e su come può tornare utile.

Che cos’è Microsoft Dynamics 365

Come già accennato, Microsoft Dynamics 365 è una piattaforma che mette insieme tutti gli strumenti Microsoft più all’avanguardia, quindi i servizi di cloud computing, office 365 ecc. La piattaforma è stata presentata dalla multinazionale statunitense come ultima frontiera per una gestione aziendale più smart, in grado di consentire in maniera unificata tutti i dati e le questioni riguardanti il proprio business. Ad esempio con la piattaforma è possibile avvalersi dell’intelligenza artificiale che è in grado di effettuare elaborazione di dati complessi ed ottenere così importanti informazioni tali da permettergli di agire in automatico, facendo risparmiare così molto tempo.

Microsoft 365 CRM: di cosa si tratta

All’interno della piattaforma di Microsoft è presente anche lo strumento legato al CRM, acronimo che sta per Customer Relationship Management. Quando si fa riferimento a questa tipologia di sistemi si parla di strumenti utili per migliorare la gestione dei contatti e delle interazioni che si pongono alla base delle vendite e della produttività di un’azienda. Il Customer Relationship Management non è nient’altro che la pianificazione di una precisa strategia che permetta di relazionarsi con dei potenziali clienti e con i clienti già esistenti, in modo da aumentare le relazioni con questi ultimi e far aumentare la redditività dall’impresa. Queste strategie intervengono nelle diverse fasi dell’approccio col cliente, prima nella fase del marketing, poi nella vendita del prodotto e successivamente nell’assistenza post vendita. Si comprende dunque come Dynamics 365 CRM possa essere uno strumento potenzialmente importante per un’azienda che voglia ampliare la propria rete.

Quali sono i pacchetti offerti da Microsoft 365

Come si è potuto vedere, i servizi offerti da Microsoft 365 sono davvero numerosi, di conseguenza bisogna scegliere quelli che possano ritornare utili per le proprie esigenze. Microsoft offre dei pacchetti base a cui è possibile aderire, ad esempio vi è il pacchetto Marketing grazie al quale si può aumentare la platea di clienti, oppure il pacchetto Service, col quale ci si può occupare dell’assistenza clienti.