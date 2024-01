Microspie: a chi rivolgersi se si sospetta di essere spiati?

Si sente molto spesso parlare di intercettazioni ambientali e di utilizzo di microspie; in alcuni casi tutto ciò è perfettamente legale e rientra nelle attività di investigazione effettuate nei confronti di persone sospettate di avere commesso dei reati: in queste circostanze tali attività sono state autorizzate da un giudice. Per la precisione, un’intercettazione può essere legale soltanto se richiesta da un magistrato e se la tipologia di reato sospettato rientra fra quelle previste dall’articolo 266 del Codice di Procedura Penale.

Va però anche ricordato che esistono molti altri casi, più di quanti non si potrebbero sospettare, di intercettazionie di sorveglianze non autorizzate; queste attività sono illegali e spesso sono alla base di successivi crimini.

Qualora si sospetti, per i più disparati motivi, di essere sorvegliati da qualcuno, può sicuramente risultare opportuno rivolgersi a un’agenzia investigativa che offra il servizio di bonifica microspie, un’attività che consiste nell’individuare e successivamente rimuovere qualsivoglia dispositivo di sorveglianza installato in un determinato ambiente all’insaputa della persona.

Le motivazioni che stanno alla base del ricorso a microspie sono diverse: si va dal sospetto per tradimento coniugale, alla gelosia, alle pratiche di stalking, al ricatto, fino ad arrivare alla volontà di rubare informazioni relative alle attività aziendali.

Affinché la bonifica microspie (talvolta indicata con il termine inglese debugging) sia effettuata nel modo corretto è fondamentale rivolgersi ad agenzie specializzate in grado di garantire senza ombra di dubbio che i luoghi verificati siano del tutto privi di dispositivi di sorveglianza come “cimici”, microtelecamere, registratori, microfoni ecc.

Dove vengono generalmente installate le microspie?

La bonifica microspie è un’attività utile alla rimozione di dispositivi di sorveglianza che possono essere installati in auto, in casa, in ufficio oppure in dispositivi quali personal computer, smartphone o tablet.

L’installazione di microspie in auto è molto comune; in automobile infatti spesso le persone parlano al telefono sentendosi al sicuro, lontane da orecchi e occhi indiscreti. Installando dei dispositivi ad hoc è quindi possibile ascoltare illegalmente conversazioni private e/o di lavoro, senza contare che è anche possibile essere osservati tramite microtelecamere miniaturizzate e localizzati tramite appositi dispositivi GPS.

Le microspie possono poi essere installate in casa; gli spazi in cui è possibile nasconderle sono moltissimi e la bonifica può essere particolarmente complessa. Fra i luoghi più spesso spiati ci sono quelli in cui si tende a parlare spesso, anche di cose personali o di lavoro come per esempio lo studio, il salotto, ma anche la cucina e la camera. Possono anche essere installate microtelecamere.

Le microspie negli uffici aziendali sono installate per scopi fraudolenti come per esempio la concorrenza sleale, lo spionaggio industriale, il ricatto ecc. Si tratta di attività che possono risultare particolarmente pericolose per un’azienda e che possono comportare danni economici rilevanti.

Esistono anche dispositivi installabili nei vari device (smartphone, tablet, personal computer, notebook); essi possono trasmettere ad altri diversi tipi di dati sensibili e sono anche in grado di intercettare conversazioni sulle chat personali. Visto l’uso intensivo di social e programmi di messaggistica, chi spia può venire a conoscenza di moltissime informazioni intime e private.

Perché rivolgersi a un’agenzia specializzata in bonifica microspie?

In tutti i casi illustrati precedentemente la propria privacy è fortemente minacciata e le conseguenze possono essere particolarmente gravi. Purtroppo non è assolutamente facile scoprire i dispositivi di sorveglianza; se quindi si sospetta di essere sorvegliati, nella vita privata o in azienda, è consigliabile rivolgersi a un’agenzia specializzata che sarà in grado di fugare tutti i dubbi in merito; se questi sono confermati si procederà con l’attività di bonifica.