Miglior sito per comprare visualizzazioni youtube

Il video è da decenni al centro del mondo della comunicazione, è considerato il mezzo più efficace per diffondere una notizia o un contenuto. Quindi, chiunque desideri ottenere popolarità, diffondere un concetto o promuovere la propria attività dovrà avere a che fare con un mezzo video. Se pensiamo ai video sul web, la prima cosa che ci verrà in mente sarà YouTube, decisamente in cima alla classifica del settore.

Ecco la lista dei siti per comprare visualizzazioni YouTube:

● ComprareFollower

● Social Boss

● Followerius

● Liketron

● PopularityBox

Su questa piattaforma, ogni minuto, vengono caricate 300 ore di video e, come motore di ricerca, è secondo solo a Google.

Aprire un canale YouTube e caricare un video è talmente semplice che lo fa quotidianamente una buona parte della popolazione mondiale ma, ottenere visualizzazioni e diventare popolari, di certo, non è altrettanto semplice.

YouTube, anche se, grazie alle interazioni si è convertito in una sorta di social network, rimane fondamentalmente un motore di ricerca ed è quindi regolato da un algoritmo molto complesso. Questo algoritmo si basa su delle metriche ben precise per stabilire quali video siano rilevanti e vadano quindi messi in evidenza.

Esistono numerose pubblicazioni su come scalare il ranking di YouTube e dare visibilità al proprio canale e ai propri video, Backlinko elenca alcuni fattori che secondo gli esperti sono determinanti:

● Titolo del video

● Descrizione

● Visualizzazioni Youtube

● Lunghezza

● Commenti, like e condivisioni

● Iscritti al canale YouTube

● Qualità del video

Il numero di visualizzazioni YouTube è uno dei parametri più importanti, uno di quelli che decideranno se un video merita di venir esser suggerito agli utenti oppure no.

Eppure, in una realtà sovraffollata come YouTube la concorrenza è a livelli mai visti, ottenere visualizzazioni su YouTube, così come like e altre interazioni, può rivelarsi molto difficoltoso ed è proprio per questo che sempre più influencer, personaggi, marchi o semplici utenti, si rivolgono a dei siti specializzati dove comprare visualizzazioni YouTube.

In questo articolo vedremo quali sono i migliori siti dove comprare visualizzazioni YouTube italiane e internazionali, affinché i propri video possano esser messi in evidenza come meritano.

È possibile comprare le visualizzazioni su YouTube italiane e internazionali?

La risposta è assolutamente sì, non solo è possibile comprare visualizzazioni YouTube italiane e internazionali, ma è anche un servizio diffuso e estremamente efficace. I siti che offrono questo tipo di prodotto, sia per YouTube che per gli altri social network, nascono come funghi in tutto il mondo e non sempre è semplice individuare i migliori siti dove comprare visualizzazioni YouTube e altri servizi. Eppure, anche se può trattarsi di una ricerca impegnativa, vale la pena cercare i siti più affidabili, poiché questi servizi sono più efficaci se si acquista un prodotto di qualità, al contrario, mettendo nel carrello il primo pacchetto che capita, basandosi magari solo sul prezzo, non solo non sarà di alcuna utilità, ma in molti casi potrà rivelarsi persino dannoso per il proprio canale e la propria web reputation.

In questo articolo vedremo quali sono i migliori siti dove comprare visualizzazioni YouTube italiane e internazionali, affinché i propri video possano esser messi in evidenza come meritano. Comprare visualizzazioni YouTube è oramai una voce costantemente presente in ogni strategia di social media marketing ma da che siti comprarle è tutt’altro che scontato e fa un’enorme differenza.

La classifica dei migliori siti dove comprare visualizzazioni su YouTube

Abbiamo cercato e testato un’infinità di siti per comprare visualizzazioni YouTube italiane e straniere, abbiamo dato un’occhiata ai prezzi, alla qualità dei prodotti, alla gamma di pacchetti offerti e al livello generale dei servizi, di seguito proponiamo una classifica dei migliori siti per comprare views YouTube, ma anche like, commenti, condivisioni e altre interazioni in grado di dare a un canale la giusta spinta verso la popolarità.

ComprareFollower

Comprare Follower è uno dei siti più noti e utilizzati dove comprare visualizzazioni YouTube italiane e internazionali. Il servizio che offre si distingue per l’ottima qualità, come testimoniano anche le recensioni degli utenti, sia quelli che hanno acquistato un prodotto per dare un boost al proprio video YouTube, con visualizzazioni e altre interazioni, che quelli che hanno optato per i servizi su altri su altri social. Lo abbiamo testato nella pratica effettuando un acquisto che comprendeva più di un pacchetto e, a ragion veduta, lo abbiamo posto in cima alla nostra classifica.

Viene considerato uno dei migliori siti dove comprare visualizzazioni YouTube italiane e internazionali grazie alla qualità dei suoi pacchetti per social, che sono modulari, vanno da offerte base a proposte complete. Il suo gruppo di sviluppatori, inoltre, è famoso per proporre sempre le soluzioni più innovative dell’universo digitale.

Copre tutti i social più importanti a livello di marketing, tra cui Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, Linkedin e Twitch che, in generale, viene offerto solo dai siti più forniti.

Il servizio clienti è presente, reattivo e professionale, mentre dal punto di vista della privacy garantisce la migliore protezione e discrezione.

Mette a disposizione dei suoi clienti un’ampia scelta di metodi di pagamento e si distingue per l’alto livello dei suoi protocolli di sicurezza, oltre che per la garanzia di rimborso e reintegro, della durata di 30 giorni, valida per ogni acquisto.

Vantaggi

● Le visualizzazioni YouTube, così come gli altri prodotti, godono di una garanzia di reintegro o rimborso della durata di 30 giorni.

● Massima riservatezza, al cliente non vengono richieste le credenziali per accedere all’account.

● Prezzi molto interessanti a fronte di un servizio di alto livello.

● Le views YouTube, come anche i commenti e le altre interazioni provengono da account di alta qualità.

● Totale sicurezza e varietà nei metodi di pagamento.

● Consegna rapidissima delle views YouTube e possibilità di spalmare il prodotto in diversi giorni per dare l’impressione di una crescita naturale.

● Processo di acquisto veloce e intuitivo

Svantaggi

● Possibili rallentamenti con la navigazione da smartphone.

● Pacchetti per ancora in fase di preparazione.

Aumentare le visualizzazioni su YouTube.

Social Boss

Social Boss è un sito piuttosto celebre in Italia, è noto per la qualità e la varietà del servizio che dà la possibilità di creare una campagna di web marketing completa e specializzata. Copre tutti i social più importanti ed è particolarmente apprezzato dai professionisti del settore, grazie alla professionalità del servizio e alla qualità dei pacchetti offerti. È da consigliare anche ai neofiti poiché le descrizioni sono molto accurate e dà la possibilità agli utenti anche pacchetti base dal prezzo molto vantaggioso. Per quanto riguarda i pagamenti, si può acquistare sia con carta di credito che con Paypal, il tutto seguendo i più scrupolosi protocolli di sicurezza.

Vantaggi

● L’acquisto di views Youtube e di altri servizi prevede una garanzia reintegro o rimborso di un mese.

● Consegna modulabile a seconda della quantità di views YouTube comprate.

● Acquisto rapido e intuitivo.

● Ottima assistenza clienti.

● Piattaforma professionale ma facile da usare.

Svantaggi

● I suoi utenti sono spesso professionisti del settore, quindi molte delle offerte proposte riguardano i pacchetti più numerosi.

● Non propone campagne o punteggi a premi, anche se è possibile trovare diversi pacchetti e servizi in promozione.

Followerius

È una piattaforma relativamente recente ma la sua offerta è comunque abbastanza ampia e comprende i social più importanti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ecc.

I prezzi sono assolutamente concorrenziali e dà la possibilità acquistare dei pacchetti minimi per testare il servizio. Rispetto ai primi due siti in classifica è meno blasonato ma le views YouTube acquistate erano di ottimo livello e le garanzie erano quelle proposte dai siti più affidabili.

Vantaggi

● Prezzo concorrenziale.

● Possibilità di comprare pacchetti di prova.

● Ottime garanzie.

● In costante crescita e ampliamento.

Svantaggi

● Le descrizioni sono talvolta troppo sintetiche.

● Al momento non copre tutti i social e tutti i servizi.

● Possibili rallentamenti nella navigazione da tablet.

Liketron

Liketron è famoso per i prezzi imbattibili e per avere un occhio di riguardo sia per le nuove generazioni che per i metodi di pagamento più all’avanguardia, ad esempio sta implementando la possibilità, per i suoi utenti, di pagare attraverso bitcoin e altre criptovalute. Comprare Follower e Social Boss sono più noti e più completi, ma Liketron lancia continuamente campagne promozionali interessanti, compresa quella che prevede l’acquisto di pacchetti misti. La sua interfaccia è cool e particolarmente apprezzata dai giovani, mentre il processo di acquisto è molto rapido, pur garantendo la massima sicurezza.

Vantaggi

● Ottimo rapporto qualità prezzo.

● Si sta implementando il metodo di pagamento attraverso bitcoin.

● Interfaccia accattivante.

Svantaggi

● Tempi di consegna poco chiari.

● Solo alcune offerte sono comprensive di garanzia di reintegro.

PopularityBox

PopularityBox è presente da poco sul mercato italiano e l’abbiamo testato per la prima volta con l’acquisto di views YouTube, commenti, like e altre interazioni per alcuni canali pilota. Il catalogo al momento è più ridotto rispetto ai siti in vetta alla nostra hit parade, tuttavia il servizio è di ottimo livello e garantisce la massima sicurezza, sia in termini di privacy che di metodi di pagamento, entrambe cose non da poco.

Vantaggi

● Ottimo prezzo

● Interfaccia intuitiva

● Varietà nelle forme di pagamento

Svantaggi

● Descrizioni talvolta poco esaustive.

● Si sente la mancanza di una guida all’acquisto, anche se l’interfaccia è molto intuitiva.

Quali sono i vantaggi di comprare visualizzazioni su YouTube

Abbiamo visto quali sono i migliori siti per comprare visualizzazioni YouTube, ora la domanda che si pongono diversi utenti è perché dovrebbero farlo.

Come prima cosa va chiarito che la piattaforma di YouTube stabilisce la visibilità di un video su base algoritmica, esattamente come funziona per ogni contenuto sui motori di ricerca.

Ci sono quindi dei fattori, delle metriche, che influenzano il ranking di YouTube e tra queste, il numero di visualizzazioni è uno dei più importanti.

Quindi, i video con una maggior numero di visualizzazioni sono quelli destinati ad avere più visibilità anche all’interno della piattaforma; è dunque matematico che più visualizzazioni YouTube avrà il video, più apparirà in alto nei risultati del motore di ricerca.

Ma in particolare per chi è utile comprare views YouTube e perché:

● Comprare visualizzazioni YouTube italiane e internazionali è particolarmente indicato per le aziende e i brand in fase di start up, poiché i primi video pubblicati da un nuovo canale, che magari ha ancora pochi iscritti, sono i più ardui da rendere virali.

● Gli influencer e gli account consolidati, di privati o aziende, dovrebbero sempre puntare ad avere una crescita costante, sia degli iscritti che delle visualizzazioni, un canale con una crescite stagnante non darà mai un segnale positivo a potenziali sponsor, clienti o collaboratori.

● I brand che vogliono lanciare un nuovo prodotto dovrebbero fare un’iniezione di vitamine ai video destinati a promuoverlo, questo contribuirà a dargli credibilità e ad accendere l’interesse degli utenti.

In sintesi, perché è vantaggioso comprare visualizzazioni YouTube?

Non dimentichiamo che un buon ranking, dovuto alle visualizzazioni su YouTube, farà in modo che il video scali le classifiche anche di Google, motore di ricerca per eccellenza e proprietario di YouTube.

Oltre a questo, comprare visualizzazioni YouTube può:

● Innescare l’effetto bandwagon, chiamato anche effetto carrozzone e tanto caro ai professionisti del marketing. Si tratta del fenomeno per il quale l’essere umano tende a voler replicare ciò che vede fare alla maggioranza, Nel caso specifico delle visualizzazioni su YouTube, questo significa che più visualizzazioni ha un video più gli utenti vogliono guardarlo. La conseguenza è una crescita organica, sia a livello di visualizzazioni che di interazioni e iscritti al canale, destinata ad aumentare a livello esponenziale. Più visualizzazioni YouTube si hanno, più si è destinati a vederne crescere il numero, dando il via anche a tutte le altre interazioni che incidono anch’esse sul verdetto dell’algoritmo.

● Accrescere la web reputation del profilo e del canale YouTube. La reputazione sul web è tutto e un canale ricco di video con molte visualizzazioni è ritenuto un canale affidabile e con contenuti di qualità

● Attirare sponsor e collaboratori. Investitori, aziende, sponsor e collaboratori, quando sono alla ricerca di un influencer che promuova i loro prodotti, inevitabilmente preferiranno un account che ha una certa risonanza, ovvero un canale i cui video si aggiudicano un numero interessante di visualizzazioni YouTube.

Quali sono gli svantaggi di comprare visualizzazioni su YouTube?

Comprare visualizzazioni YouTube, da un sito serio, non può portare alcuno svantaggio per il canale. Ma i siti per comprare visualizzazioni su Youtube spuntano come funghi e sono ogni giorno più numerosi. Il nostro suggerimento è quello di prendere in considerazione i siti che vi abbiamo raccomandato poiché acquistare da un sito che vende un servizio di scarsa qualità, o è truffaldino, non porterà alcun vantaggio al canale e in alcuni casi potrebbe danneggiare la web reputation di un account in maniera molto seria.

Bisogna inoltre tener presente che le visualizzazioni YouTube acquistate, difficilmente si trasformeranno in iscritti al canale o daranno il via ad altre interazioni, di norma le si acquistano per fare numero ma, nel contesto di YouTube, i numeri contano, e anche parecchio.

Quanto costa comprare visualizzazioni su Youtube?

Comprare visualizzazioni YouTube è nel complesso un investimento economicamente vantaggioso, nel senso che rispetto ai costi, i benefici sono straordinari e hanno un impatto immediato. I prezzi in generale variano molto a seconda del pacchetto scelto. Sui migliori siti per comprare visualizzazioni YouTube un pacchetto da 100 visualizzazioni costa intorno ai 2 euro, mentre un pacchetto, ad esempio, da 100.000 visualizzazioni avrà un costo che si aggira sui 450 euro. In ognuno dei siti per comprare visualizzazioni YouTube che abbiamo sopraelencato ci sono molto spesso offerte e promozioni che riducono notevolmente questi prezzi.

Domande frequenti e risposte

Quanto ci vuole perché le visualizzazioni inizino a salire?

Nei migliori siti per comprare visualizzazioni YouTube la consegna è immediata ma, quando il pacchetto è consistente, viene spalmata in più giorni per dare l’effetto di una crescita armonica e organica.

Quanto ci vuole perché vengano consegnate tutte le views?

In ogni caso tutte le views vengono consegnate nel giro di pochi giorni.

È sicuro comprare visualizzazioni YouTube?

Acquistare views su uno dei migliori siti per comprare visualizzazioni YouTube è perfettamente sicuro, sia dal punto di vista della privacy che da quello economico.

È possibile ricevere dei like insieme alle visualizzazioni?

È possibile e anche consigliabile, quando si acquistano visualizzazioni YouTube, integrare l’investimento con altri pacchetti, contenti like, condivisioni e altre interazioni, in modo che la crescita e il livello di engagement appaiano coerenti.

La gente saprà che ho acquistato visualizzazioni YouTube?

Non c’è modo per cui le persone possono venire a sapere che acquistiamo visualizzazioni YouTube.

Acquistare visualizzazioni YouTube è legale?

Comprare visualizzazioni YouTube è assolutamente legale, non esiste alcuna legge che lo vieti.

Conclusione sull'acquisto di visualizzazioni italiane e internazionali su YouTube

In questo articolo abbiamo visto quali sono i siti più affidabili per comprare visualizzazioni su YouTube. Eppure, per dare vita a un canale YouTube di successo l’acquisto di visualizzazioni è fondamentale, tanto che non esiste strategia di marketing che non lo ponga tra i passi da compiere, di certo però non è, di per sé, sufficiente.

La creazione di un canale YouTube richiede una strategia accurata, costanza e attenzione. Ci sono ad esempio alcuni passi che possono fare la differenza tra la fama e l’oblio, ecco alcuni dei punti più importanti: