Migranti accolti salgono a 136mila, in un anno 40mila in più

Forte crescita degli stranieri ospitati nel sistema di accoglienza: sono 136.632. Erano 98.740 un anno fa. I più numerosi sono in Lombardia: 17.430. Seguono Emilia Romagna (12.898), Piemonte (12.062), Lazio (11.672), Sicilia (11.263) e Campania (10.386). Le presenze più numerose si registrano nei centri di accoglienza (99.849); in 34.761 sono ospitati nel sistema Sai attivato con i Comuni e 2.022 si trovano negli hotspot.

Nei primi 8 mesi dell'anno - emerge sempre dai dati del Viminale - sono 114.525 i migranti sbarcati in Italia, quasi il doppio rispetto ai 58.251 dello stesso periodo del 2022. Proprio agosto è il mese che ha fatto registrare il maggior numero di arrivi via mare: 25.588. Segue luglio con 23.628.

Guineani (13.052), ivoriani (12.763), tunisini (9.283) ed egiziani (8.058) le principali nazionalità. I minori non accompagnati sono 10.727.