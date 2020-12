Migranti: bimbo paralitico trasferito da Pozzallo al Bambin Gesù

Pozzallo - Dall'hotspot di Pozzallo al Bambino Gesù. Secondo quanto si apprende, il piccolo tunisino di 7 anni, disabile, dopo la quarantena svolta nel centro siciliano, arriverà nel pomeriggio a Roma e sarà trasferito all'ospedale pediatrico, nella struttura di Palidoro, a Fiumicino, sede predisposta per la riabilitazione. Il bimbo è affetto da tetraparesi spastica, una forma di paralisi che coinvolge contemporaneamente la muscolatura volontaria di tutti e quattro gli arti.

Padre e figlio erano stati trasferiti da Lampedusa a Pozzallo perchè nel gruppo di migranti erano presenti altri risultati positivi al Covid-19; per questo sono stati costretti alla quarantena. La decisione di trasferire il bimbo di 7 anni all'ospedale Bambino Gesù è stata presa, sempre secondo quanto viene riferito, su interessamento e indicazione del ministero della Salute, e in particolare della sottosegretaria Sandra Zampa.

Ieri era stato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, a informare attraverso una nota stampa della negatività al tampone di padre e figlio. Oggi, in viaggio con loro, anche un infermiere della Croce rossa italiana.