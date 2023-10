Migranti: Boldrini, contro Apostolico modalità intimidatoria

"Stiamo assistendo a una compressione del diritto di asilo, previsto dall'art. 10 della nostra Costituzione. Il governo, invece di fare marcia indietro su un testo che da più parti è stato definito illegittimo, ha alimentato una campagna di discredito personale nei confronti della giudice Apostolico". Lo ha detto la parlamentare del Pd Laura Boldrini, a conclusione della visita in Sicilia all'hotspot di Pozzallo e al centro di trattenimento per migranti di Modica.

"Si tratta di una modalità intimidatoria - ha aggiunto l'ex presidente della Camera - contro una persona che non ha fatto altro, cinque anni fa, che manifestare in difesa dei diritti fondamentali delle persone in un presidio pacifico, insieme agli scout, ad associazioni laiche e cattoliche, a sindacati e cittadini comuni. Affermare "siamo tutti antifascisti" è del tutto legittimo chiunque dovrebbe scandirlo con forza, incluso chi oggi governa".