"Mike loves Sicily", un travel show girato in Sicilia. Casting per un film

Marsala - “Mike Loves Sicily”, è il titolo del "travel show" in dieci puntate di 30 minuti ciascuna, in corso di lavorazione da una troupe italo-americana, con a capo il regista e protagonista Mike Allen affiancato dal regista e attore siciliano Francesco Torre (proveniente dalla scuola Inda di Siracusa), co-protagonista.

Allen, che lavora come montatore per la tv americana in grandi eventi sportivi, tra i quali Wimbledon e il Roland Garros, è figlio di una donna di Cerda (Palermo).

La prima puntata del progetto è interamente dedicata a Marsala, la città di Torre. Realizzato anche grazie alla collaborazione del Sicilia Film Commission della Regione Siciliana, il progetto cinematografico sarà pronto a gennaio 2022 e destinato alla tv americana, ma l’idea è di proporlo anche alle piattaforme streaming Netflix e Amazon Prime.

E intanto occasione per gli attori o gli aspiranti attori siciliani con una pellicola sempre diretta da Mike Allen – “Mio caro Salvatore” – e scritto da Francesco Torre, attore diplomato all’Accademia dell’Inda di Siracusa. La storia di un anziano che gestisce gelosamente delle lettere in un baule. Una storia d’amore tra due universitari siciliani, vissuta negli anni ’40 e interrotta dalla guerra. La produzione sta cercando chi interpreterà due ruoli principali e altri ruoli minori.

Si cerca Maria, giovane siciliana tra i 24 e i 27 anni. Deve avere capelli ricci, colori mediterranei, deve essere siciliana, bella presenza. Anche Tino, 27-29enne, deve essere un bel giovane siciliano. Agostino, 70-80 anni e infine Maria, 80enne e sognatrice saranno i principali personaggio della pellicola. Chi ritiene di poter corrispondere a tali requisiti, professionista o non professionista, potrà prenotare il proprio provino. I casting si svolgeranno il 18 giugno dalle 10 alle 16 in luogo ancora da definire. Occorre rivolgersi al 389 61 44 413 (Solo Whatsapp). Si tratterà di un lavoro regolarmente retribuito.