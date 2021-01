Milan - Juventus: chi sarà il re d’Italia?

Tra le partite più importanti del campionato di questa strana stagione ci sarà senza dubbio quella che verrà disputata a San Siro, nel giorno dell’Epifania.

Una delle squadre più in forma d’Europa, se non la più redditizia in Italia, sfiderà gli ex campioni d’Italia. Sarà un match pieno di spettacolo quello tra Milan e Juventus, come ci hanno sempre abituato queste due squadre nella storia: come non citare Milan - Juventus del 25 febbraio 2012 con il gol fantasma di Muntari su un colpo di testa parato nettamente oltre la linea da Buffon; oppure la vittoria per 1-6 della Juventus nel lontano aprile 1997 , stagione che portò i Bianconeri alla vittoria della Supercoppa Europea e del 24° Scudetto. E’ una gara che presenta anche molti doppi ex che hanno giocato in entrambe le società ed hanno aggiunto quel pizzico di agonismo al match: i più recenti sono Ibrahimovic e Pirlo, ma non ci scordiamo di Gonzalo Higuain e Leonardo Bonucci, o ancora bomber come Christian Vieri, Filippo Inzaghi, Roberto Baggio e Paolo Rossi.

Ma torniamo al presente. L’ultima partita disputata tra le due è finita 4 - 2 per i Diavoli, con tanti gol e emozioni. E’ stato anche merito di questa vittoria a donare al Milan nuova consapevolezza e fiducia e iniziare il prestigioso cammino che ha portato i rossoneri fino ad oggi ad essere imbattuti da ben 27 turni.

Oggi però la situazione è diversa: la squadra di casa si ritrova senza 3 dei suoi campioni che hanno collaborato a questa impresa, uno tra questi è proprio Ibrahimovic, fermo dal 22 novembre per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, insieme a Bennacer e Saelemaekers. Anche per la Juventus vedremo diversi assenti, tra cui l’attaccante Alvaro Morata e Alex Sandro, positivo al Covid-19. Ci saranno anche rientri importanti per entrambe le fazioni: per la squadra di casa scenderà in campo dal 1’ minuto il terzino di ruolo Theo Hernandez, mentre per i bianconeri tornano di nuovo disponibili Cuadrado e Rabiot dopo aver scontato il turno di squalifica.

La Juventus si trova attualmente a -10 punti dalla capolista (con una partita in meno) ed è in cerca di riscatto. Il match con il Milan potrebbe essere il momento per dimostrare che la squadra è ancora in corsa, ha fame e deve essere temuta. Per i primi in classifica invece il match con gli ultimi campioni d’Italia è una bacheca importante per smentire le voci (sempre più insicure) che vedono la fase positiva del Milan come un momento; la vittoria con la Juve sarebbe un’ulteriore conferma per il mister Pioli e i suoi ragazzi dell’ottimo lavoro svolto in questi mesi.

E’ proprio per questo motivo che questa gara deve essere assolutamente vista se si è appassionati di questo sport.

La sfida sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Calcio Serie A e Sky Calcio 1. Gli abbonati possono inoltre godersi lo spettacolo su smartphone, tablet e PC tramite l’app Sky GO. Lo stesso è possibile attraverso il servizio in abbonamento Now TV, con chiavetta o app. Altrimenti, sono disponibili i live anche su piattaforme specializzate in questo tipo di servizio, come Planetwin360, sulle quali seguire anche l’andamento delle quote in diretta.