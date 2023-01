Da Ue 657 milioni euro a 321 ricercatori di eccellenza

ROMA, 31 GEN Assegnati dal Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) 657 milioni di euro a 321 ricercatori di eccellenza, ben 32 sono italiani secondi dopo i tedeschi (52) ma solo 21 sono i vincitori a lavorare in Italia. Si tratta dei Consolidator Grants i finanziamenti del programma Horizon Europe dell'Unione Europea per supportare gli scienziati che hanno dai 7 ai 12 anni esperienza a perseguire le loro idee più promettenti. Dei 2.222 candidati i vincitori sono stati 321 provenienti da 37 paesi, quelli più rappresentati sono i tedeschi con 52 ricercatori, seguiti dagli italiani (32 ricercatori), francesi (31) e britannici (31).

I 657 milioni di euro saranno distribuiti in progetti in tutte le discipline, da quelle umanistiche alla scienza di base, da realizzare presso università e centri di ricerca europei o paesi associati al programma. A ospitarne il maggior numero sono Germania (62 progetti), Francia (41), Spagna (24), e Italia (21). I 21 programmi di ricerca che si svolgeranno in Italia saranno distribuiti tra 17 università o enti di ricerca, ben quattro all'Università Ca' Foscari di Venezia e due all'Università di Trento, su temi di vario tipo. (ANSA).