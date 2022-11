Milo, un francobollo per Franco Battiato

Milo - L'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato ha con segnato oggi, nelle mani del sindaco di Milo, Alfio Cosentino, il francobollo emesso in onore di Franco Battiato. La cerimonia all'ufficio postale di Milo, dove Battiato ha vissuto gran parte della sua vita.

“Il prossimo passo - ha dichiarato la Sovrintendente di Catania Donatella Aprile - dopo l’approvazione del decreto di vincolo come “casa d’artista” per Villa Grazia, dove il cantautore ha vissuto e operato, è che si trovi un accordo con la famiglia dell’artista in modo da permettere agli estimatori di visitare lo studio e la casa. "Villa Grazia a Milo non è stata un luogo di villeggiatura di Battiato, ma il genius loci che ha ispirato molte sue canzoni. E visitando la casa, questa consapevolezza emerge in maniera inoppugnabile".

"Per noi è una bellissima giornata, una delle tante che legano ancora di più la nostra comunità a questo grande artista - dichiara il sindaco di Milo, Alfio Cosentino - Quindi siamo felici che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy abbia accolto la nostra istanza e che oggi si sia concretizzato questo momento cosi' solenne e importante". Tra i presenti all'annullo filatelico, anche Filippo De Francesco, funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Donatella Aprile, sovrintendente ai Beni Culturali di Catania, Giuseppe Catalfo, direttore della filiale Catania 2 provincia di Poste Italiane, Biagio Di Maria, Referente Filatelia Macro Area Sicilia di Poste Italiane, l'attrice Lucia Sardo, presidente del Centro Studi di Gravità Permanente, e diverse autorità civili, militari, religiose e delle istituzioni scolastiche del territorio.

"Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con Poste Italiane, si occupa anche di queste iniziative - spiega Filippo De Francesco - In particolare qui oggi è stato organizzato un annullo filatelico per celebrare una delle grandi personalita' della cultura italiana, Franco Battiato, artista molto amato, che aveva scelto il comune di Milo come luogo in cui vivere".