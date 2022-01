Rosolini - I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno denunciato un 60enne che si era recato al Monastero religioso della Visitazione per chiedere alcune immagini sacre da rivendere nella pubblica via. Al rifiuto di una dipendente del Monastero, l’uomo, un romeno da diversi anni residente in Italia, è andato in escandescenze ed ha minacciato la donna che, impaurita, si è rivolta ai Carabinieri.

I militari hanno in breve tempo rintracciato l’uomo e lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria.