Minima a 8 gradi: la settimana meteo sul ragusano

Ragusa – Stanotte il cielo s’è coperto e, dopo le schiarite del weekend, la mattinata comincia nuvolosa, con possibilità di qualche piovvigine locale: dal tardo pomeriggio sono attese ampie tuttavia aperture. Le temperature massime e minime oscilleranno tra i 19°C diurni della costa e i 13°C notturni dell’entroterra.

Giornata decisamente migliore quella di martedì 16 novembre quando, al contrario, i deboli rovesci sono attesi dalla serata: si allarga la forbice termica, dai 20°C di massima ai 12°C di minima.

Mercoledì 17 altre 24 ore tra sole e annuvolamenti con possibili precipitazioni, tanto brevi quanto circoscritte: la temperatura minima, però, crollerà di notte fino a 10°C nelle aree interne del territorio ibleo. I venti, fin qui moderati, soffieranno tesi.

Giovedì 18 calerà un po’ di foschia in provincia, in particolare di prima mattina e a tarda sera, ma non sono previste piogge. La temperatura massima resterà sempre attorno ai 19°C, mentre la minima calerà ancora a 8°C. I venti torneranno moderati.

Venerdì 19 è prevista di nuovo un’alternanza di schiarite e nubi e la possibilità di qualche acquazzone serale, ma poca cosa. L’escursione termica resterà sostanzialmente invariata, guadagnando al massimo un grado nei valori massimi e minimi. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rinviamo come sempre al servizio meteo dell’Aeronautica militare.