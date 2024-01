Ministero dell'Agricoltura, concorso per 462 assistenti e funzionari

Roma - Il ministero dell'Agricoltura ha pubblicato due bandi per la copertura di 462 posti di lavoro. La selezione è riservata sia a diplomati che a laureati per i ruoli di assistenti e funzionari in diversi profili professionali: amministrativi, informatici, agrari forestali, ispettori, figure tecnico – scientifiche e per la comunicazione, veterinari. I vincitori dei concorsi saranno assunti a tempo indeterminato e pieno e destinati sia all’amministrazione centrale a Roma che ad altre regioni del nord, centro e sud Italia.

IL BANDO PER ASSISTENTI

IL BANDO PER FUNZIONARI

I posti

I 462 posti di lavoro sono divisi in 88 assistenti e 374 funzionari. Per quanto riguarda gli assistenti, si cercano 65 unità da destinare alla sezione agricoltura: 45 con il profilo di assistente amministrativo contabile, 4 con il profilo di assistente tecnico informatico; 16 unità con il profilo di assistente agrario forestale. Le altre 23 unità da destinare alla sezione Icqrf: 7 con il profilo di assistente ispettore di laboratorio e 16 con il profilo di assistente ispettore amministrativo contabile. Per quanto riguarda i 374 posti di funzionari: 112 unità sono da destinare alla sezione agricoltura: 28 con il profilo di di funzionario agrario forestale; 44 unità con il profilo di funzionario amministrativo contabile; 18 con il profilo di funzionario amministrativo giuridico; 12 con il profilo di funzionario informatico; 3 con il profilo di funzionario linguistico e per la comunicazione; 2 con il profilo di funzionario tecnico ambientale; 2 unità con il profilo di funzionario tecnico idraulico; 1 con il profilo di funzionario tecnico meccanico; 2 con il profilo di funzionario veterinario. Infine, 262 unità da destinare alla sezione Icqrf: 128 con il profilo di ispettore agrario; 25 con il profilo di ispettore amministrativo contabile; 84 con il profilo di ispettore amministrativo giuridico; 23 con il profilo di ispettore chimico; 2 unità con il profilo di ispettore informatico.