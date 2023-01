Catania- Minne di Sant’Agata il dolce della patrona di Catania. Le minne o cassatelle di Sant’Agata (cassatelle di Sant’Agata) sono un dolce specifico appartenente alla tradizione pasticciera catanese a base di ricotta e pasta reale che si prepara a Catania per la festa della Santa

“I minne" di Sant’Agata sono dolci dall’inconfondibile forma che richiama il seno femminile. Come la cassata siciliana, hanno una base di pan di Spagna e sono ripiene di crema di ricotta di pecora su cui viene adagiato un dolcissimo rivestimento di pasta reale e glassa bianca, sormontato da una ciliegina, posta come decorazione a richiamare il capezzolo. La ricotta deve essere rigorosamente di pecora.

La ricotta di pecora è uno degli ingredienti principali della gastronomia e della pasticcieria siciliana, essa trova ampia diffusione in svariate ricette, sia inerenti a pietanze dolci sia a pietanze salate.

"I minne" di Sant"Agata vengono preparate soprattutto in occasione della festa dedicata alla santa, patrona della città di Catania, ma si trovano in tutte le pasticcerie siciliane in qualsiasi periodo dell’anno.

Minne di Sant’Agata, il dolce più famoso di Catania che si celebra il 5 febbraio

Quando le si vede, si pensa subito a una cassatina, ma la storia è tutta diversa. La forma delle Minne di Sant’Agata (Cassatelle di Sant’Agata o Cassatine di Sant’Agata) ricorda quella di un seno di donna (in memoria del martirio della Santa). I festeggiamenti in suo onore ricadono si svolgono tradizionalmente dal 3 al 5 febbraio e poi ancora il 12 febbraio e il 17 agosto.

Le minne di Sant’Agata ricordano per gusto e preparazione la cassata siciliana. Inoltre, alcune versioni del dolce vengono preparate con la pasta frolla. Si crea dapprima la cupola nello stampo, si farcisce con la crema di ricotta e poi si richiude con altra frolla. Solo dopo la cottura si procede con la copertura a base di pasta reale e glassa di zucchero.

Storia della santa

Secondo una cronaca medievale, Agata era una ragazza catanese, che viveva come cristiana durante un periodo di intensa persecuzione religiosa. Un prefetto locale, indignato per il rifiuto delle sue avances da parte della giovane donna, la fece imprigionare e torturare. I suoi aguzzini finirono per tagliarle il seno con delle tenaglie. Secondo la tradizione, sebbene i suoi seni siano stati miracolosamente restaurati da San Pietro, Agata morì il 5 febbraio 251, dopo che i torturatori la trascinarono su carboni ardenti e frammenti di cocci aguzzi.

Si narra infatti che alla giovane Agata vennero amputati i seni dopo essersi negata alle pretese del conte romano Quinziano, d’istanza in Sicilia. Divenuta poi santa e patrona della città di Catania, le venne dedicato questo dolce. Le minne di Sant’Agata andrebbero mangiate in numero pari, proprio come i seni della donna.

Le minne di Sant’Agata, sono dedicate alla Santa protettrice di balie, nutrici e donne affette da patologie al seno, oltre che patrona di Catania (la celebrazione cade il 5 febbraio, ma i festeggiamenti in città iniziano qualche giorno prima)