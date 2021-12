Mio padre, Pino Ricca

Modica - Il figlio di Pino Ricca, ucciso un mese fa dalla tromba d'aria che ha funestato Modica, ha scritto oggi un commosso ricordo del padre, che vogliamo riportare a beneficio dei nostri lettori.

"Non avrei mai pensato di scrivere un post del genere, ma oggi, dopo un mese da quel maledetto 17 novembre, mi tocca farlo, per rendere omaggio ad un marito e BABBO speciale.

In 26 anni non mi hai MAI fatto mancare nulla, sei stato un papà molto presente sia dal punto di vista dell’inquadramento educativo (di cui te ne sarò per sempre grato) che dal punto di vista affettivo nonostante il lavoro ti abbia sempre molto impegnato.

Condividevamo le stesse passioni, in primis quella per le auto, infatti proprio ieri ho comprato il “solito” QUATTRORUOTE, che leggeremo assieme in questo mese. Avevamo programmato di visitare la sede della casa automobilistica BMW, a Monaco di Baviera ed il Salone di Ginevra, cosa che nonostante tutto faremo ugualmente. Continueremo a partecipare ai raduni della Fiat 124 Spider e nonostante io ci andrò con la mamma, occupando entrambi i posti dell’autovettura, all’interno dell’abitacolo saremo in 3. Proseguiremo con la nostra collezione di automodelli in scala.

Altra passione in comune era quella per gli orologi. Non dimenticherò mai quando un giorno iniziai a rubarti gli orologi e con il tuo solito sorriso, scherzando, mi dicesti: “tu ancora non hai polso!”. Ma un gesto che ho tanto apprezzato è stato uno dei tuoi regali di laurea, cioè l’orologio, a cui tanto tenevi, che mamma ti ha regalato durante il vostro fidanzamento.

Altro hobby condiviso era la musica e grazie a te ho imparato ad apprezzare i fantastici cantautori italiani. Qui però non andavamo d’accordo su un tema ossia quello del Festival di Sanremo di cui sono un fervente sostenitore.

Altro tema che ci accomunava era quello dei viaggi, soprattutto l’amore per la montagna.

Babbo che dire…

Ho trascorso nel migliore dei modi questi anni e tale avvenimento così rocambolesco ed allo stesso tempo tragico me li ha fatti rivivere, facendomi fare una considerazione finale: non ho alcun rimpianto.

Mi hai fatto realizzare professionalmente, facendomi studiare ciò che sognavo (giurisprudenza) in uno dei migliori atenei d’Italia.

Spero di continuare a renderti fiero di me e non smetterò mai di ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me, la mamma ed i nonni.

GRAZIE BABBO".