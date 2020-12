Miss Italia 2020 vince in silenzio: è Martina Sambucini, romana di 19 anni

Roma - Alta 1,70, occhi verdi e capelli castani, l’81esima Miss Italia è stata eletta in un'edizione speciale trasmessa per la prima volta solo in live streaming, senza pubblico e televoto. La vincitrice si chiama Martina Sambucini, 19 anni, nata a Marino e residente a Frascati, diplomata al liceo linguistico, già Miss Roma 2020. Dopo 27 anni la corona della più bella d'Italia torna a Roma grazie alla giuria, presieduta da Paolo Conticini, che ha valutato le presentazioni delle 23 concorrenti rappresentative di tutte le regioni italiane, più Miss Roma e Miss 365. "Sono contentissima di questa vittoria, per me significa aver superato i miei limiti e i miei ostacoli. Sono veramente soddisfatta e fiera di me stessa – le prime parole a caldo di Martina -. Sono positiva e genuina, mi piace molto relazionarmi con gli altri. Ho deciso di mettermi in gioco con il concorso, che mi ha permesso di scoprire dei lati di me che non conoscevo e vincere le mie insicurezze. Sono felicissima per questo successo della capitale, che mancava da tanti anni".