Miss Italia in Sicilia: le nuove selezioni FOTO

Augusta - Quarto appuntamento con “Miss Italia in Sicilia” ad Augusta, dove l’agente unico Salvo Consiglio ha da poco finito di svolgere le selezioni di 30 candidate giunte da diverse province, non solo quella siracusana. Otto sono arrivate alla finale regionale: le vediamo nella gallery fotografica. Le prossime sfilate, in abito e in body, si terranno martedì 3 agosto alle ore 21 in piazza Bonfiglio a Valderice, nel trapanese. C’è ancora tempo per iscriversi: a questo link.