Miss Italia, la ragusana Ludovica Cutuli passa in finale

Ragusa - La giovane ragusana Ludovia Cutuli va in finale a Miss Italia. Sarà l'unica ragazza siciliana a contendersi la palma di donna più bella d'Italia.

Ludovica Cutuli, 20 anni, di Ragusa è stata eletta nel corso della serata svoltasi al “Centro Culturale Giovanile Falcone e Borsellino” di Avola con il titolo di “Miss Eleganza Sicilia”. Frequenta il terzo anno di studi all’Università Cà Foscari di Venezia nel settore del commercio estero e dell’economia internazionale in lingue. Il suo sogno nel cassetto è entrare nel mondo della moda ma non nasconde ambizioni legate al cinema.

Le altre concorrenti siciliane

Conclusa la fase delle prefinali nazionali a Miss Italia con quattro siciliane fra le 30 finaliste nazionali. Ludovica è in realtà l'unica siciliana in gara per il titolo di Miss Italia mentre Paola Gambina, Alessia Nolla e Giada Rumè, le altre tre siciliane, sono in gara per il titolo di Miss Italia Social.