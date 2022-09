Miss Ragusa dai bimbi autistici, al canile e per la città FOTO VIDEO

Ragusa – È senz’altro la più intraprendente delle prefinaliste siciliane a Miss Italia: appena conquistato lo scettro di Ragusa Barocco, Lucrezia Di Matteo non ha perso tempo a mettere al servizio di cause umanitarie la propria improvvisa popolarità, prima che svanisca. Nella foto in copertina e nel primo video la vediamo nei panni di testimonial del gruppo di "Ci ridiamo su", associazione di volontari esperti di comicoterapia che opera in numerosi ospedali e comunità della provincia iblea.

La 28enne - laureata in Scienze e tecniche psicologiche ed attualmente iscritta in Psicologia e Neuroscienze cognitive all’università di Messina - ha partecipato insieme ai clown dottori a una giornata con i bambini presso il Centro Autismo - servizio di diagnosi e intervento intensivo e precoce per il disturbo dello spettro autistico - dell'Asp di Ragusa. Nel secondo filmato è in visita al canile comunale, per rivolgere un appello contro l’abbandono e per l’adozione degli animali. Nel terzo video, infine, fa da guida turistica presentando le bellezze della sua città, Ragusa, in compagnia della fida asina Beatrice. Nella galleria fotografica la ammiriamo, invece, in alcuni fuori dalle passerelle che calca come modella (nell’ultimo scatto è insieme al celebre regista Pupi Avati).