Mission Impossible. Tom Cruise gira in piazza di Spagna a Roma

Roma - Tom Cruise è riapparso ieri e oggi a Roma per girare nuove scene del nuovo episodio della saga di Mission Impossible. Sabato il set era in via dei Fori Imperiali e stamani, domenica, tra piazza di Spagna e la scalinata verso il Pincio. La troupe cinematografica ha girato scene di inseguimento rocambolesco, e nel cuore di Roma si sentivano motori che correvano come in un circuito.