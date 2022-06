Moda, Bata apre a La Fortezza di Modica

Modica - Bata, marchio di calzature "fast fashion" da 40 anni sul mercato e presente in 70 Paesi, ha appena avviato un piano triennale per sviluppare il progetto Franchising, con l’obiettivo di passare dagli attuali 90 store in affiliazione a 200, per una crescita che prevede il raddoppio del fatturato della business unit. Il gruppo ha avviato una strategia di espansione in Italia, dov’è presente dal 1931, che prevede un’accelerazione nell’ampliamento del network siciliano.

Il piano sull’Isola è già partito con un primo negozio a Trapani, in corso Fardella, ma l’intenzione della società è crescere in location da aprire nelle località più prestigiose: intorno nella seconda metà di giugno si aggiungerà l’inaugurazione di un altro shop a Modica, presso lo shopping mall “La Fortezza”. Il consolidato family business aziendale, con merce per tutte le tasche, ha permesso la costruzione di una rete di 5.800 negozi worldwide che vendono oltre 180 milioni di paia di scarpe l’anno, prodotte in 22 stabilimenti con l’impiego di 40mila dipendenti.