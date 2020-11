Moda: Dior presenta la prima collezione del lockdown

Parigi - La maison Christian Dior ha presentato la sua prima capsule collection dedicata esclusivamente alla moda per stare a casa, con capi comodi ed eleganti con stampe di stelle e segni zodiacali, pezzi di grande bellezza che fondono eleganza e relax.

Durante il lockdown, la designer dell'azienda Maria Grazia Chiuri ha concentrato la sua creatività sul mondo delle stelle, dell'astrologia, con una collezione che ha sostenuto "l'arte di rilassarsi a casa con stile", spiega l'azienda sul suo sito web. Lingerie, accappatoi, gonne in cotone plissettato, t-shirt, cardigan, shorts in velluto con prezzi di capi che arrivano anche a 3 mila euro. La collezione, che si puo' consultare sul

sito della maison francese, comprende anche felpe, scarpe da ginnastica, sciarpe, stivali, stivali di velluto, scialli, collane o favolosi pigiami di seta che raggiungono un prezzo di 2.800 euro.