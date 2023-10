Modelli in 3D dei reperti conservati nei Musei di Ragusa e di Kamarina

Ragusa - Il progetto di digitalizzazione dei reperti conservati nei Musei di Ragusa e di Kamarina è stato portato a termine ad Agosto 2022 dopo due campagne sul campo, dagli archeologi e dagli esperti informatici dell’Associazione Global Digital Heritage ( Global Digital Heritage) in collaborazione con l’Università di Sarajevo ( Selma Rizvic (unsa.ba)): oltre 500 modelli in 3D sono stati digitalizzati ed il loro inserimento in internet procede regolarmentee, consentendo a chiunque nel mondo di apprezzare e studiare i reperti in maniera interattiva; la visibilità della città e la sua ricchezza culturale ne traggono un ampio beneficio. Il progetto è stato realizzato a titolo gratuito e quindi senza alcun onere per le Autorità competenti.

Attualmente i reperti digitalizzati sono visibili (https://skfb.ly/owtsw) esclusivamente accedendo al sito di Scketchfab, piattaforma che ospita, pubblica, condivide ed eventualmente qualora autorizzata, commercializza modelli in 3D e contenuti in Realtà Virtuale e Realtà Aumentata.

La diffusione in internet dei reperti in 3D è un elemento importante per il raggiungimento di obbiettivi quali la possibilità per i Musei di Kamarina e di Ragusa di entrare nel circolo oggi ancora ristretto dei Musei con contenuti digitali. E’ essenziale che i modelli in 3D siano facilmente reperibili in internet nei siti ufficiali delle Istituzioni Regionali e provinciali, attraverso parole chiave di ricerca quali Ragusa, Kamarina, Camarina, Musei con contenuti digitali, etc.. Studiosi, turisti, studenti, persone interessate devono poter trovare con facilità i modelli in 3D dei reperti conservati nei nostri Musei che devono inserire nei loro siti in internet il relativo data-base.

Come Coordinatore del progetto, voglio rivolgere un sincero ringraziamento al Sindaco di Ragusa, Avvocato Peppe Cassì, ed alla Dottoressa Clorinda Arezzo che hanno con entusiasmo accettato di inserire sul sito del Comune di Ragusa il link che consente a tutti nel mondo di fruire, studiare, apprezzare i modelli in 3D dei reperti conservati nei Musei di Ragusa e di Kamarina, digitalizzati gratuitamente dalla Associazione senza fini di lucro Global Digital Heritage,

https://www.comune.ragusa.it/it/page/Musei-a-ragusa

https://www.ecomuseocarat.it/orari-di-apertura-di-chiese-Musei-e-palazzi-visitabili/

Museo Archeologico Ibleo (Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica)

Via Natalelli, 11 – Tel. 0932.622963

Per visionare una selezione di reperti 3D del museo: https://sketchfab.com/GlobalDigitalHeritage/collections/camarina-sicily-8fc621d9fa6c4b57b7d0cd4dfe87f255

Museo Regionale di Kamarina (Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica)

Per visionare una selezione di reperti 3D del museo: https://sketchfab.com/GlobalDigitalHeritage/collections/camarina-sicily-8fc621d9fa6c4b57b7d0cd4dfe87f255

La stessa possibilita’ non e’ offerta a quanti oggi visitano la pagina in internet del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica dove dovrebbero facilmente essere trovati non solo il link che attualmente si riferisce ad una struttura esterna ma anche il database con tutti I reperti catalogati e digitalizzati.

Renato Scuzzarello