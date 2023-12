Modica, 14 nuove antenne della telefonia, una al polo commerciale

Modica - Come i funghi spuntano a Modica le antenne della telefonia mobile. L'ultimo caso, dopo quello dell'antenna di via Peppino Impastato, che indusse qualche mese fa il sindaco Maria Monisteri a una ordinanza di revoca in autotutela della concessione, è quello della nuova antenna che sta sorgendo dietro Bruno Euronics, al polo commerciale.

È una delle 14 antenne che sorgeranno a breve per potenziare il segnale della telefonia mobile. A preoccupare i residenti del palazzo di fronte la circostanza che l'antenna sorgerà (lo scavo è iniziato tre giorni fa di buon mattino) in prossimità di una enorme bombola di gas e di una cabina elettrica. Nel caso malaugurato di crollo dell'antenna si potrebbe scatenare una tragedia, sussurra qualcuno.

Del caso anche stavolta è stata investito il sindaco Maria Monisteri, che starebbe esaminando il caso.