Modica, agricoltori invadono il corso coi trattori VIDEO

Modica – Maxi protesta degli agricoltori ieri a Modica, dov’è andata in scena una parata di trattori e altri mezzi pesanti spostatisi dal presidio sulla statale 115 nel centro città, per protestare contro il rincaro esagerato dei costi di produzione.

La protesta è cominciata da contrada Michelica proseguendo per via Risorgimento, via Peppino Impastato, viale Alcide De Gasperi, via Nazionale e corso Umberto. Il sindaco Ignazio Abbate ha pubblicato sul sito del Comune un bando per accedere al beneficio una tantum di 2.500 euro, rivolto alle aziende agricole, per contrastare il caro carburante ed energia: il provvedimento, da 500mila euro complessivi, sarà attivo fino alla mezzanotte del 5 aprile.