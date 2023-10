Modica, anziana in Fiat 600 sfonda arancineria. Tragedia sfiorata

Modica - Tragedia sfiorata alle 12,30 lungo la salita della Sorda, la via Nazionale a Modica. Una donna anziana alla guida di una Fiat 600 gialla, in preda al panico, ha fatto una manovra avventata (dice di non aver trovato il pedale dei freni) ed è andata a sbattere contro l'ingresso di una rosticceria rovindando dentro il locale dove si vendono le arancine.

Non ci sono feriti, se non la stessa automobilista che ha riportato ferite lievi. L'arteria viaria che collega Modica bassa a Modica Sorda è stata temporaneamente chiusa al traffico.