Modica, attivati otto posti letto di pronto soccorso

Modica - Buone notizie per la sanità modicana.

E’ stata istituita, cosi come prevedeva la norma sugli ospedali di primo livello DEA, una nuova unità di medicina di urgenza, all’interno del pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore-Baglieri”, di Modica.

Il Presidio ospedaliero modicano sarà dotato di una unità di cosiddetta di astanteria, con otto posti letto. Una risposta alle esigenze degli utenti, atteso che l’ospedale modicano per volume di accessi, tempi di attesa e trattamenti eseguiti, necessitava di tale completamento volto a ridurre le assistenze inappropriate, per umanizzare il percorso di assistenza in pronto soccorso e ridurre il sovraffollamento.

L’auspicio è quello di vedere meno barelle nei corridoi in attesa di ricevere assistenza. Una migliore organizzazione che però stride sempre con la cronica mancanza di medici di pronto soccorso a cui adesso l’azienda deve dare soluzioni organizzative adeguate. Si completa cosi una offerta di posti letto per acuti che porta a 171 il numero di posti pienamente attivati e previsti nella programmazione regionale. In sostanza, saranno 4 i posti di Osservazione cosiddetta breve intensiva e 8 quelli di astanteria.

A riorganizzare la nuova struttura semplice del pronto soccorso, è stata la direzione strategica aziendale, diretta ad interim dal dott. Piero Bonomo che ne ha proposto al delibera, adottata dalla triade dirigenziale.