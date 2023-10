Modica, commovente ringraziamento del paziente: "Grazie per ciò che siete"

Modica - A Modica salvano vite, con capacità, con professionalità, con l’umanità di quanti, fra medici e infermieri, ogni giorno lavorano con impegno.

In questo caso il ringraziamento va al reparto di U.O.C Chirurgia Generale del Maggiore-Baglieri di Modica, diretto dal dottore Goffredo Caldarera.

Ci scrive la moglie di un paziente catanese, una vita trascorsa nelle corsie e sale operatorie. Un "percorso" difficile il suo. Oltre 30 interventi negli ultimi 20 anni per varie patologie. “Ne abbiamo viste e passate”.

"Scrivo spinta da un sincero e profondo sentimento di stima. In un momento storico in cui troppo spesso si sente parlare di malasanità, ho potuto constatare l'elevato livello di competenze professionali della struttura sanitaria pubblica. Mi riferisco in particolare al reparto di U.O.C Chirurgia Generale dell’ospedale Maggiore Baglieri di Modica diretta dal dottor Goffredo Caldarera, nel quale mio marito è stato ricoverato. Il suo caso, originariamente era considerato non operabile. Gli specialisti a cui ci siamo rivolti in precedenza avevano reputato il tumore troppo esteso per essere operato. Da Londra a Milano fino a Catania. Abbiamo avuto modo, nostro malgrado, di passare da diverse strutture sanitarie, anche di rinomato alto livello. Abbiamo trovato a Modica non solo competenza ma anche rispetto, educazione, pulizia e un livello di umanità che ha reso la differenza. Malattia e sofferenza sono stati piu lievi. Mio marito stava riscontrando un dimagrimento progressivo importante. La gastroscopia aveva riscontrato una importante neoplasia della porzione distale dell’esofago (quella più prossima allo stomaco) che infiltrava anche il cardias, ovvero la giunzione tra esofago e stomaco. Il tumore aveva ristretto completamente l’esofago tanto da non permettergli quasi più di nutrirsi e di bere portandolo all’anemizzazione. L’intervento chirurgico cui è stato sottoposto, non solo ha asportato radicalmente la neoplasia, ma ha anche ripristinato la continuità digestiva, consentendogli di godere di un recupero post-operatorio rapido.

La equipe, guidata dal dottore Goffredo Caldarera, ha dimostrato non solo una elevata professionalità, ma anche un'umanità straordinaria che ha reso il percorso di guarigione più sopportabile per il paziente e la nostra famiglia. Grazie a tutto il personale infermieristico e di assistenza del reparto che si è prodigato a tutte le ore per alleviare i disagi della malattia sempre con cortesia e sorriso. Per loro, profonda gratitudine per l'eccezionale cura e umanità dimostrata durante il difficile percorso medico. La chirurgia dell’Ospedale Maggior diventi veramente un esempio e un valore da preservare nella sanità pubblica. Grazie per questa straordinaria cura e compassione. Siete veri eroi nella nostra storia medica".