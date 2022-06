Modica, Domenica Ficano nominata commissario straordinario al Comune

Modica - Domenica Ficano, 61 anni, originaria di Bagheria, è stata nominata commissario straordinario al Comune di Modica dopo le dimissioni del sindaco, Ignazio Abbate, che ha deciso di candidarsi alle elezioni regionali di novembre.

Traghetterà Modica alle elezioni comunali comunali del 2023. La Ficano si insedierà nei prossimi giorni a Palazzo San Domenico dopo la nomina da parte dell'assessorato regionale agli Enti Locali. Domenica Ficano è stata per tre anni segretario comunale di Monreale. Ha prestato servizio al comune di Castelbuono e in quello di Bagheria, come segretario generale, prima di essere nominata, a gennaio 2021, commissario straordinario di Gioiosa Marea.